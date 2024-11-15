Одессит торговал поддельными военными билетами — приговор суда

Человек, держащий военный билет. Фото: иллюстративное/Голос Карпат

Одессит на заказ производил фальшивые документы о непригодности к военной службе. Он планировал на этом заработать, оказавшись на скамье подсудимых.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского районного суда Одессы.

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Подробности дела

По материалам дела, подсудимый пообещал знакомому за 4 тыс. долларов изготовить на его имя военно-учетные документы. Получив половину суммы в качестве задатка, одессит скачал из интернета в компьютерном клубе бланки военного билета, справки об инвалидности II группы, пенсионном удостоверении и документе переселенца. Во все эти документы он опубликовал данные заказчика. После того как обвиняемый передал бумаги и забрал вторую часть денег, его задержала СБУ.

Что решил суд

Обвиняемый полностью признал свою вину. Судья также учел, что мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей, ранее не испытывал проблем с законом и перевел значительную сумму в помощь ВСУ. Потому пятилетнее заключение ему заменили на два года испытательного срока.

Напомним, в Полтавской области служитель баптистской церкви отказался от получения повестки. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности. Также в Сумской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Суд признал его виновным и назначил наказание.