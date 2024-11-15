Одессит торговал поддельными военными билетами — приговор суда

Одессит торговал белыми билетами — как его наказал суд
Одессит на заказ производил фальшивые документы о непригодности к военной службе. Он планировал на этом заработать, оказавшись на скамье подсудимых.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского районного суда Одессы.
Подробности дела
По материалам дела, подсудимый пообещал знакомому за 4 тыс. долларов изготовить на его имя военно-учетные документы. Получив половину суммы в качестве задатка, одессит скачал из интернета в компьютерном клубе бланки военного билета, справки об инвалидности II группы, пенсионном удостоверении и документе переселенца. Во все эти документы он опубликовал данные заказчика. После того как обвиняемый передал бумаги и забрал вторую часть денег, его задержала СБУ.
Что решил суд
Обвиняемый полностью признал свою вину. Судья также учел, что мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей, ранее не испытывал проблем с законом и перевел значительную сумму в помощь ВСУ. Потому пятилетнее заключение ему заменили на два года испытательного срока.
Напомним, в Полтавской области служитель баптистской церкви отказался от получения повестки. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности. Также в Сумской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Суд признал его виновным и назначил наказание.
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