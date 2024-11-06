Одесит намагався виїхати за кордон з підробленим білим квитком

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: ілюстративне/ШоТам

Мешканець Одеси купив собі кліше штампу ТЦК і підробив військово-облікові документи. З підробленими паперами він намагався виїхати за кордон. Але обман розкрився, і чоловік постав перед судом.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

Підсудний придбав кліше штампу про зняття з військового обліку у незнайомої жінки в інтернеті. За нього він заплатив 2 тис. грн. Фальшиві військовий квиток та довідку ВЛК чоловік зробив сам, за допомогою комп'ютера і лазерного принтера. З цими документами він вирушив до пункту пропуску "Маяки-Удобне-Паланка", де показав їх працівнику СБУ.

Що вирішив суд

Свою провину чоловік повністю визнав. Суд вирішив, що ця обставина пом'якшує покарання. Тому військовозобов'язаного засудили до виплати 17 тис. грн штрафу. Крім того, він має відшкодувати 9,9 тис. грн витрат на судову експертизу.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік не прийшов до ТЦК за повісткою, бо не мав грошей на проїзд. Також у Чернігівській області військовозобов'язаний показав поліцейським фальшиве посвідчення.