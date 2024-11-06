Одессит пытался уехать за границу с поддельным белым билетом

Одессит сделал белый билет за 2 тыс. грн — как его наказал суд
Житель Одессы купил себе клише штампа ТЦК и подделал военно-учетные документы. С поддельными бумагами он пытался уехать за границу. Но обман раскрылся, и мужчина предстал перед судом.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.
Подробности дела
Подсудимый приобрел клише штампа о снятии с военного учета у незнакомой женщины в интернете. За него он заплатил 2 тыс. грн. Фальшивый военный билет и справку ВВК человек сделал сам, с помощью компьютера и лазерного принтера. С этими документами он отправился в пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка", где показал их работнику СБУ.
Что решил суд
Свою вину мужчина полностью признал. Суд решил, что это обстоятельство смягчает наказание. Поэтому военнообязанный приговорен к выплате 17 тыс. грн штрафа. Кроме того, он должен возместить 9,9 тыс. грн. расходов на судебную экспертизу.
Напомним, в Ровенской области мужчина не пришел в ТЦК за повесткой, потому что у него не было денег на проезд. Также в Черниговской области военнообязанный показал полицейским фальшивое удостоверение.
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