В Одеській області 11-класник підпалив військову автівку — що вирішив суд

Автомобіль палає. Фото ілюстративне: ДСНС

На Одещині 16-річний підліток підпалив автомобіль військовослужбовця. За такий вчинок неповнолітнього засудили до іспитового терміну.

Відповідний вирок Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ухвалив 16 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 18 серпня поточного року незнайомець у Telegram запропонував 11-класнику з Утконосівки за дві тисячі доларів шляхом підпалу знищити військову автівку кольору хакі.

Юнак погодився й поїхав на виконання завдання до Ізмаїла. Одразу знайти потрібно машину він не зміг і повідомив про це куратору. У відповідь той пообіцяв заплатити ще на 500 доларів більше — дві з половиною тисячі доларів. Увечері того ж дня старшокласник все-таки відшукав потрібний автомобіль, облив його бензином і підпалив. Свої дії палій зафіксував на відео, яке потім надіслав замовнику, але грошову винагороду так і не отримав, бо куратор заявив, що відзнятий ролик був поганої якості.

Автомобіль врятувати не вдалося — вогонь його повністю знищив. Через це його власник зазнав збитків на суму понад 78,5 тисячі доларів. За три дні після інциденту зловмисника розшукали й затримали правоохоронці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Хлопець заявив, що не усвідомлював серйозності свого вчинку, однак за час перебування у слідчому ізоляторі зрозумів, що зробив велику помилку. Також він додав, що за станом здоров`я не може перебувати під вартою.

Юнака визнали винним в умисному пошкодженні чужого майна та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За вчинене він мав провести п'ять років за ґратами, однак суд замінив це покарання двома роками іспитового терміну.

Наразі судове рішення ще не набуло законної сили. Його можна оскаржити, подавши апеляцію, протягом 30 днів від дня проголошення.

Нагадаємо, у Харківській області пенсіонерка інформувала росіян про дислокацію українських військовослужбовців. За поширення інформації про переміщення ЗСУ жінку засудили до шістьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Одеській області військовозобов'язаний утік із ТЦК та СП, перелізши через паркан. Опинившись на волі, ухилянт скоїв крадіжку. За вчинене порушник проведе сім років за ґратами.