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Школьник поджег автомобиль военного — как его наказал суд

21 декабря 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
В Одесской области 11-классник поджег военный автомобиль — что решил суд
Автомобиль горит. Фото иллюстративное: ГСЧС
Виктория Козырь - редактор

В Одесской области 16-летний подросток поджег автомобиль военнослужащего. За такой поступок несовершеннолетнего приговорили к испытательному сроку.

Соответствующий приговор Измаильский горрайонный суд Одесской области вынес 16 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 18 августа текущего года незнакомец в Telegram предложил 11-класснику из Утконосовки за две тысячи долларов путем поджога уничтожить военный автомобиль цвета хаки.

Юноша согласился и поехал на выполнение задания в Измаил. Сразу найти нужное машину он не смог и сообщил об этом куратору. В ответ тот пообещал заплатить еще на 500 долларов больше — две с половиной тысячи долларов. Вечером того же дня старшеклассник все-таки нашел нужный автомобиль, облил его бензином и поджег. Свои действия поджигатель зафиксировал на видео, которое затем прислал заказчику, но денежное вознаграждение так и не получил, потому что куратор заявил, что отснятый ролик был плохого качества.

Автомобиль спасти не удалось — огонь его полностью уничтожил. Из-за этого его владелец понес убытки на сумму более 78,5 тысячи долларов. Через три дня после инцидента злоумышленника разыскали и задержали правоохранители.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Парень заявил, что не осознавал серьезности своего поступка, однако за время пребывания в следственном изоляторе понял, что совершил большую ошибку. Также он добавил, что по состоянию здоровья не может находиться под стражей.

Молодого человека признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества и препятствовании законной деятельности ВСУ. За совершенное он должен был провести пять лет за решеткой, однако суд заменил это наказание двумя годами испытательного срока.

На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать, подав апелляцию, в течение 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, в Харьковской области пенсионерка информировала россиян о дислокации украинских военнослужащих. За распространение информации о перемещении ВСУ женщину приговорили к шести годам заключения.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнообязанный сбежал из ТЦК и СП, перелезши через забор. Оказавшись на свободе, уклонист совершил кражу. За совершенное нарушитель проведет семь лет за решеткой.

суд Одесская область поджог автомобиль военнослужащие судебные решения

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