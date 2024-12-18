На Одещині судили чоловіка, який втік з ТЦК

Суддя виносить вирок. Фото: freepik

Чоловік пройшов ВЛК, але втік з ТЦК до відправлення на збірний пункт. А заодно вкрав телефон у випадкового знайомого. Його судили одразу за обидва злочини.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Арцизького райсуду.

Читайте також:

Подробиці справи

Чоловіка доставили до ТЦК. Там він пройшов лікарську комісію і отримав бойову повістку. За словами підсудного, йому повідомили про перебування у терцентрі до відправки у військову частину. Не чекаючи цього, військовозобов'язаний переліз через паркан і втік.

Перебуваючи на свободі, обвинувачений вкрав мобільний телефон у випадкового знайомого, з яким разом пив вино. Щоправда, на суді підсудний переконував, що гаджет йому дав сам потерпілий, а потім пішов. Чоловік запевняв, що хотів віддати телефон, але не зміг цього зробити через затримання поліцією.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним за обома епізодами — ухилення від призову та крадіжки. Те, що чоловік не визнав своєї провини, стало обтяжуючою обставиною. Наступні сім років підсудний проведе у в'язниці.

Нагадаємо, в Одесі суд задовольнив позов військовозобов'язаного й скасував штраф ТЦК. Також на Одещині військового засудили за самовільне залишення частини.