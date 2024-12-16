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Набридло служити — військового з Одещини судили за самоволку

16 грудня 2024 22:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий з Одещини пішов у СЗЧ і не хотів повертатися
Військовий йде полем. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області винесли вирок оператору протитанкових керованих ракет. Чоловік пішов з війська й майже місяць жив удома. Суддя визнав його винним у самовільному залишенні частини. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Комінтернівського районного суду.

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Подробиці справи

Підсудного мобілізували до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ. Відслуживши п'ять місяців, він залишив частину й поїхав додому. Але через місяць його затримали поліцейські. 

Під час судового засідання військовий визнав свою провину. Але зазначив, що "не готовий морально" повертатися назад на службу.

Що вирішив суд

Суддя врахував визнання обвинуваченим своєї провини. Але висловив сумнів у тому, що військовий кається у своєму вчинку. Адже він не засудив своєї поведінки. Тому чоловіка засудили до п'яти років і трьох місяців ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині судили військового, який пішов у СЗЧ через особисті причини. А на Хмельниччині вирок отримав боєць, який не захотів переводитися до іншої частини.

Одеська область Новини Одеси військовослужбовці СЗЧ судові рішення

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