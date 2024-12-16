Военный из Одесчины ушел в СОЧ и не хотел возвращаться

Военный идет по полю. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одесской области был вынесен приговор оператору противотанковых управляемых ракет. Мужчина ушел из войска и почти месяц жил дома. Судья признал его виновным в самовольном уходе из части.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского районного суда.

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Подробности дела

Подсудимый мобилизован в ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ. Отслужив пять месяцев, он покинул часть и уехал домой. Но спустя месяц его задержали полицейские.

Во время судебного заседания военный признал свою вину. Но отметил, что "не готов морально" возвращаться на службу.

Что решил суд

Судья учел признание обвиняемым своей вины. Но выразил сомнение в том, что военный раскаивается в своем поступке. Он ведь не осудил своего поведения. Поэтому мужчину приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения.

Напомним, в Одесской области судили военного, который ушел в СОЧ по личным причинам. А в Хмельницкой области приговор получил боец, который не захотел переводиться в другую часть.