Військового засудили за залишення частини в умовах воєнного стану

Суддя ударяє молоком. Фото: freepik

Суд в Одеській області засудив військовослужбовця до позбавлення волі за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що залишив частину через особисті проблеми.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, старший солдат, 2 лютого 2023 року покинув місце дислокації частини і повернувся лише 15 лютого. Він пояснив свої дії наркозалежністю та бажанням допомогти дружині після народження доньки.

На суді чоловік визнав провину, розкаявся у скоєному та попросив про пом’якшення вироку. Однак суд врахував його попередні судимості, а також факт, що він раніше вже відбував покарання.

Яке покарання призначили

У підсумку суд визнав його винним за ч. 5 ст. 407 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років і 1 місяць.

Суд підкреслив, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції. При цьому враховано всі обставини справи, включно з відсутністю цивільного позову та речових доказів.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку. Також житель села Давидівка зґвалтував неповнолітню дівчинку.