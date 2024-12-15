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На Одещині військового засудили за самовільне залишення частини

15 грудня 2024 22:09
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військового засудили за залишення частини в умовах воєнного стану
Суддя ударяє молоком. Фото: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Суд в Одеській області засудив військовослужбовця до позбавлення волі за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що залишив частину через особисті проблеми. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, старший солдат, 2 лютого 2023 року покинув місце дислокації частини і повернувся лише 15 лютого. Він пояснив свої дії наркозалежністю та бажанням допомогти дружині після народження доньки.

На суді чоловік визнав провину, розкаявся у скоєному та попросив про пом’якшення вироку. Однак суд врахував його попередні судимості, а також факт, що він раніше вже відбував покарання.

Яке покарання призначили

У підсумку суд визнав його винним за ч. 5 ст. 407 КК України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років і 1 місяць.

Суд підкреслив, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції. При цьому враховано всі обставини справи, включно з відсутністю цивільного позову та речових доказів.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку. Також житель села Давидівка зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Одеса Одеська область Новини Одеси військовослужбовці СЗЧ судові рішення

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