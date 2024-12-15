Военного осудили за оставление части в условиях военного положения

Судья ударяет молоком. Фото: freepik

Суд в Одесской области приговорил военнослужащего к лишению свободы за самовольное уход воинской части в условиях военного положения. Мужчина признал свою вину и объяснил, что оставил часть из-за личных проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый старший солдат 2 февраля 2023 года покинул место дислокации части и вернулся лишь 15 февраля. Он объяснил свои действия наркозависимостью и желанием помочь супруге после рождения дочери.

На суде мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и попросил смягчить приговор. Однако суд учел его предыдущие судимости, а также факт, что ранее он уже отбывал наказание.

Какое наказание назначили

В итоге суд признал его виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 1 месяц.

Суд подчеркнул, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции. При этом учтены все обстоятельства дела, включая отсутствие гражданского иска и вещественных доказательств.

Напомним, в Одесской области судили мужчину за уклонение от военного учета. Также житель села Давыдовка изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.