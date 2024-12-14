В Одеській області чоловік маніпулював неповнолітніми

Дівчинка ховає обличчя. Фото ілюстративне: pixabay

Уродженець села Давидівка Одеської області, раніше судимий чоловік, визнаний винним у низці злочинів, серед яких втягнення малолітніх у злочинну діяльність, крадіжки та статеві злочини. Суд ухвалив рішення про його покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Як встановило слідство, обвинувачений у березні 2024 року декілька разів незаконно проник до будинків жителів Захарівки. Для вчинення одного з проникнень він переконав малолітнього хлопця залізти до житла через вікно та відкрити йому двері. Окрім того, обвинувачений використав психологічний вплив на 12-річну дівчинку для задоволення власних статевих потреб, попри обізнаність про її вік.

Яке покарання

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину. Потерпілі та свідки підтвердили його злочинні дії. Згідно з висновками експертиз, у потерпілої дівчинки не виявлено видимих тілесних ушкоджень, але враховуючи її вік, статева зрілість не настала. Суд засудив обвинуваченого до покарання за статтями Кримінального кодексу України, враховуючи обставини злочинів і вплив на неповнолітніх. Порушник відправиться до в'язниці на 10 років.

Нагадаємо, у Болградському районі чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку. Також на Одещині судитимуть 33-річного мешканця Саратської громади за сексуальне насильство і вбивство 16-річної дівчини.