Зґвалтував дитину — на Одещині винесли вирок збоченцю

Дівчина закриває обличчя. Фото: ілюстративне/соцмережі

У Болградському районі судили чоловіка, який зґвалтував 9-річну дівчинку. Його визнали винним не тільки у цьому злочині, але й у незаконному проникненні до житла.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у вівторок, 10 грудня.

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Деталі злочину

Вночі, коли дорослих не було вдома, 25-річний зловмисник потрапив через незачинені двері до приватного будинку, де перебували дві сестри, 6 і 9 років. Він силоміць витягнув старшу дівчинку на сусідський город і зґвалтував. Слідство стверджує, що чоловік був п'яний.

Що вирішив суд

У судовому засіданні обвинувачений не визнавав себе винним. В основу обвинувачення були покладені показання потерпілої, отримані за участі психолога. Саму дівчинку, щоб не допустити повторних психологічних травм, до суду не викликали.

Ґвалтівник проведе за ґратами наступні дванадцять років. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який ґвалтував малолітніх дівчаток, з якими знайомився у соцмережах. Також на Одещині судитимуть 33-річного мешканця Саратської громади за сексуальне насильство і вбивство 16-річної дівчини.