Изнасиловал ребенка — в Одесской области вынесли приговор извращенцу

Девушка закрывает лицо. Фото: иллюстративное/соцсети

В Болградском районе судили мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. Его признали виновным не только в этом преступлении, но и в незаконном проникновении в жилище.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре во вторник, 10 декабря.

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Детали преступления

Ночью, когда взрослых не было дома, 25-летний злоумышленник попал через незапертую дверь в частный дом, где находились две сестры, 6 и 9 лет. Он силой вытащил старшую девочку на соседний огород и изнасиловал. Следствие утверждает, что мужчина был пьян.

Что решил суд

В судебном заседании обвиняемый не признавал себя виновным. В основу обвинения были положены показания потерпевшей, полученные с участием психолога. Саму девочку, чтобы не допустить повторных психологических травм, в суд не вызвали.

Насильник проведет за решеткой следующие двенадцать лет. Кроме того, он был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который насиловал малолетних девочек, с которыми знакомился в соцсетях. Также в Одесской области будут судить 33-летнего жителя Саратской общины за сексуальное насилие и убийство 16-летней девушки.