В Одесі затримали серійного ґвалтівника дітей

Чоловік тримає дитину. Фото: ілюстративне/соцмережі

В Одесі затримали 34-річного чоловіка. Його підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх дівчаток. Підозрюваному загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 6 грудня.

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Що відомо

За даними правоохоронців, чоловік знайомився з дівчатками у соцмережах. Він водив їх на прогулянки і до кафе, катав на автівці і таким чином втирався у довіру. А потім запрошував до себе додому, де ґвалтував. Жертвами збоченця стали двоє дівчат 11-ти та 13-ти років.

Що загрожує затриманому

На телефоні та комп'ютері чоловіка правоохоронці знайшли докази злочину. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітніх. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Якщо його провина буде доведена, чоловік проведе у в'язниці до п'ятнадцяти років.

Правоохоронці закликають батьків навчити дітей правилам, які вбережуть від небезпеки.

"Пояснюйте їм, що не можна ходити на зустрічі з незнайомцями, сідати до чужих автівок. Якщо дітям надходять такі пропозиції, вони повинні одразу повідомити батькам", — говорять у поліції.

Нагадаємо, на Одещині Дорослий чоловік чіплявся до 16-річної дівчини. А коли вона відмовила, зґвалтував її, вбив і намагався втопити тіло. Також у регіоні військовослужбовець намагався зґвалтувати малолітню дівчинку.