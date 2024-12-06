В Одессе задержали серийного насильника детей

Человек держит ребенка. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одессе задержан 34-летний мужчина. Его подозревают в изнасиловании двух малолетних девочек. Подозреваемому грозит значительный тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 6 декабря.

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Что известно

По данным правоохранителей, мужчина знакомился с девочками в соцсетях. Он водил их на прогулки и в кафе, катал на автомобиле и таким образом втирался в доверие. А потом приглашал к себе домой, где насиловал. Жертвами извращенца стали две девочки 11-и и 13-и лет.

Что угрожает задержанному

На телефоне и компьютере мужчину стражи порядка нашли доказательства преступления. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании малолетних. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана, мужчина проведет в тюрьме до пятнадцати лет.

Правоохранители призывают родителей научить детей правилам, которые уберегут от опасности.

"Объясняйте им, что нельзя ходить на встречи с незнакомцами, садиться в чужие автомобили. Если детям поступают такие предложения, они должны сразу сообщить родителям", — говорят в полиции.

Напомним, в Одесской области Взрослый мужчина приставал к 16-летней девушке. А когда она отказала, изнасиловал ее, убил и пытался утопить тело. Также в регионе военнослужащий пытался изнасиловать малолетнюю девочку.