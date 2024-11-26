Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку arrow

На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку

26 листопада 2024 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині військовий намагався зґвалтувати дівчинку — вирок суду
Дівчина тримається за голову. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області судили солдата. Його обвинувачували у спробі зґвалтування малолітньої дівчинки. Сам підсудний все заперечував і заявляв, що його намагаються підставити. Втім, суд визнав його винним.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Біляївського районного суду.

Читайте також:

Подробиці справи

За матеріалами суду, інцидент трапився у селі Мирне. Троє дівчаток каталися на гойдалках, коли до них підійшов нетверезий чоловік у військовій формі й почав чіплятися. Двоє дівчат втекли, а третю незнайомець схопив. Це побачили місцеві хлопці, що гуляли поруч. Один з них намагався допомогти дівчинці, але військовий вдарив його по ногам і головою в обличчя. 

Після цього нападник затягнув дівчинку у захаращені кущі на території колишнього радгоспу, кинув на землю й намагався роздягнути. При цьому декілька разів вдарив у живіт і душив. Дитина пручалася, тому чоловік не зміг довести до кінця свій задум. 

Тим часом побитий ним хлопець зателефонував батькам, і вони разом вирушили на пошуки нападника. Почувши голоси, той намагався втекти, але його схопили.

Що вирішив суд

Обвинувачений своєї провини не визнав. Він стверджував, що посварився з групою підлітків. Батько одного з них буцімто побив його до непритомного стану, а потім обвинуватив у зґвалтуванні. Однак суддю ці заяви не переконали. Військового визнали винним і засудили до десяти років ув'язнення. 
 
Нагадаємо, на Одещині затримали дорослого чоловіка, який домагався дванадцятирічної дівчинки. Також в області винесли вирок злочинцю — він намагався зґвалтувати малолітнього хлопчика.

згвалтування Одеська область Кримінал військовослужбовці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

21:57 На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку

21:45 Криськів розповів, навіщо Пушич дає їм тривалі вихідні

21:45 США планують примусити Україну вести переговори з РФ, — ЗМІ

21:41 Відключення світла в Одесі — графіки на середу

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

21:16 Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Умєрова

21:13 На Житомирщині переселенка працювала з РФ — який вирок суду

21:00 Норвегія збільшить допомогу Україні до 2,7 млрд дол. у 2025 році

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

21:57 На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку

21:45 Криськів розповів, навіщо Пушич дає їм тривалі вихідні

21:45 США планують примусити Україну вести переговори з РФ, — ЗМІ

21:41 Відключення світла в Одесі — графіки на середу

21:16 Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Умєрова

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

21:13 На Житомирщині переселенка працювала з РФ — який вирок суду

21:00 Норвегія збільшить допомогу Україні до 2,7 млрд дол. у 2025 році

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК