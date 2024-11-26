На Одещині військовий намагався зґвалтувати дівчинку — вирок суду

Дівчина тримається за голову. Фото: ілюстративне/соцмережі

В Одеській області судили солдата. Його обвинувачували у спробі зґвалтування малолітньої дівчинки. Сам підсудний все заперечував і заявляв, що його намагаються підставити. Втім, суд визнав його винним.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Біляївського районного суду.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, інцидент трапився у селі Мирне. Троє дівчаток каталися на гойдалках, коли до них підійшов нетверезий чоловік у військовій формі й почав чіплятися. Двоє дівчат втекли, а третю незнайомець схопив. Це побачили місцеві хлопці, що гуляли поруч. Один з них намагався допомогти дівчинці, але військовий вдарив його по ногам і головою в обличчя.

Після цього нападник затягнув дівчинку у захаращені кущі на території колишнього радгоспу, кинув на землю й намагався роздягнути. При цьому декілька разів вдарив у живіт і душив. Дитина пручалася, тому чоловік не зміг довести до кінця свій задум.

Тим часом побитий ним хлопець зателефонував батькам, і вони разом вирушили на пошуки нападника. Почувши голоси, той намагався втекти, але його схопили.

Що вирішив суд

Обвинувачений своєї провини не визнав. Він стверджував, що посварився з групою підлітків. Батько одного з них буцімто побив його до непритомного стану, а потім обвинуватив у зґвалтуванні. Однак суддю ці заяви не переконали. Військового визнали винним і засудили до десяти років ув'язнення.



Нагадаємо, на Одещині затримали дорослого чоловіка, який домагався дванадцятирічної дівчинки. Також в області винесли вирок злочинцю — він намагався зґвалтувати малолітнього хлопчика.