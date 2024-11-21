В Одесі винесли вирок ґвалтівнику 12-річного хлопчика

Обвинувачений у залі суду. Фото: Одеська прокуратура

В Одеській області винесли вирок 31-річному мешканцю Березівського району. Чоловіка визнали винним у спробі зґвалтування дванадцятирічного хлопчика.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у четвер, 21 листопада.

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Подробиці злочину

Суд встановив, що чоловік зустрів свого малолітнього односельця й вмовляннями заманив його до занедбаної землянки. Там, скориставшись фізичною перевагою, вчинив щодо дитини насильницькі дії сексуального характеру. Злочинець намагався також зґвалтувати хлопчика, але той зумів вирватися й втекти.

Що вирішив суд

Обвинувачений проведе за ґратами наступні п'ятнадцять років. Крім того, його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх осіб.

Зазначимо, що в основу обвинувачення були покладені показання потерпілого, отримані за участі психолога. Самого хлопчика, щоб не допустити повторних психологічних травм, до суду не викликали.

Нагадаємо, у Миколаєві родич протягом пів року ґвалтував неповнолітню дівчинку. Також на Харківщині 17-річний хлопець зґвалтував та намагався спалити подругу.