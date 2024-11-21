В Одессе вынесли приговор насильнику 12-летнего мальчика

Обвиняемый в зале суда. Фото: Одесская прокуратура

В Одесской области приговорили 31-летнего жителя Березовского района. Мужчину признали виновным в попытке изнасилования двенадцатилетнего мальчика.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в четверг, 21 ноября.

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Подробности преступления

Суд установил, что мужчина встретил своего малолетнего односельчанина и увещеваниями заманил его в заброшенную землянку. Там, воспользовавшись физическим преимуществом, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Преступник пытался изнасиловать мальчика, но тот сумел вырваться и убежать.

Что решил суд

Обвиняемый проведет за решеткой следующие пятнадцать лет. Кроме того, он был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.

Отметим, что в основу обвинения были положены показания потерпевшего, полученные с участием психолога. Самого мальчика, чтобы не допустить повторные психологические травмы, в суд не вызвали.

Напомним, в Николаеве родственник в течение полугода насиловал несовершеннолетнюю девочку. Также в Харьковской области 17-летний парень изнасиловал и пытался сжечь подругу.