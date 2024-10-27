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Ґвалтував пів року — у Миколаєві дівчинка стала жертвою родича

27 жовтня 2024 14:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Миколаєві дядько пів року ґвалтував племінницю
Дівчинка обнімає себе руками. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Миколаєві дівчинка пів року терпіла сексуальні знущання з боку рідного дядька. Чоловік, який не мав сім'ї повернувся з-за кордону, проживав разом з неповнолітньою племінницею, її дідусем і його цивільною дружиною.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Корабельного районного суду м. Миколаєва.

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Деталі справи 

У суді потерпіла розповіла, що попри її відмови, чоловік неодноразово застосовував силу, погрожуючи, що ніхто не повірить її словам, адже вона була дитиною. Ба більше, навіть розказував, що її здадуть у дитячий будинок. Дівчина повідомила, що насильство тривало понад пів року, і обвинувачений принижував її, погрозами змушуючи виконувати свої сексуальні забаганки. Все змінилося, коли одного разу, після чергового акту насильства, дівчина вирішила зателефонувати бабусі. Після прибуття родичів, між дідусем і обвинуваченим виникла сварка. Пізніше дівчина все ж розповіла про зґвалтування поліції.

Яке покарання за зґвалтування

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 152 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, а також зобовʼязали виплатити 500 000 гривень як компенсацію за моральну шкоду, а також 15 тис. гривень на покриття витрат на судову експертизу.

Нагадаємо, двоє молодиків з Одещини обвинувачуються у зґвалтуванні односельчанки. Також у Харкові вчителю фізкультури, якого підозрюють у ґвалтуванні хлопчиків, обрали запобіжний захід. 

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14:00 Одеситка поскаржилась на зіпсовану їжу в супермаркеті

13:56 Полісся реконструює стадіон Житомира для матчів Ліги чемпіонів

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

13:54 Затримки виплат ВПО — куди звертатися в таких випадках

13:54 Окупанти розстріляли цивільних у Селидовому, — Офіс генпрокурора

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