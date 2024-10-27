В Николаеве дядя пол года насиловал племянницу

Девочка обнимает себя руками. Фото иллюстративное: pixabay

В Николаеве девочка полгода терпела сексуальные издевательства со стороны родного дяди. Мужчина, не имевший семьи, вернулся из-за границы, проживал вместе с несовершеннолетней племянницей, ее дедушкой и бабушкой.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Корабельного районного суда г. Николаева.

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Детали дела

В суде потерпевшая рассказала, что, несмотря на ее отказ, мужчина неоднократно применял силу, угрожая, что никто не поверит ее словам, ведь она была ребенком. Более того, даже рассказывал, что ее сдадут в детский дом. Девушка сообщила, что насилие длилось более полугода, и обвиняемый унижал ее, угрозами заставляя выполнять свои сексуальные прихоти. Все изменилось, когда однажды после очередного акта насилия девушка решила позвонить бабушке. По прибытии родственников между дедушкой и обвиняемым возникла ссора. Позже девушка все же рассказала об изнасиловании полиции.

Какое наказание за изнасилование

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 152 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы, а также обязали выплатить 500 000 гривен в качестве компенсации за моральный ущерб, а также 15 тыс. гривен на покрытие расходов на судебную экспертизу.

Напомним, двое молодых людей из Одесчины обвиняются в изнасиловании односельчанки. Также в Харькове учителя физкультуры, подозреваемого в изнасиловании мальчиков, избрали меру пресечения.