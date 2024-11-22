На Одещині дорослий чоловік домагався до дитини

Поліцейська заповнює документи. Фото: поліція Одещини

В Ізмаїльському районі 36-річний чоловік запрошував на зустріч 12-річну дівчинку. Крім того, у нього на телефоні знайшли дитячу порнографію. Йому загрожує тюремний термін.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 22 листопада.

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Що відомо

За даними слідства, чоловік був знайомий з дівчинкою. Він писав їй повідомлення з сексуальним контекстом у соцмережах і запрошував на побачення. Крім того, у телефоні підозрюваного виявили фото і відео порнографічного характеру за участі дітей. Як виявилося, чоловік завантажував їх з інтернету й зберігав. Файли скерували на експертизу.

Що загрожує затриманому

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру у домаганнях до дитини та зберіганні дитячої порнографії. Затриманому загрожує до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок чоловікові, який намагався зґвалтувати дванадцятирічного хлопчика. Також у Миколаєві дівчинка пів року терпіла сексуальні знущання з боку рідного дядька.