В Одесской области взрослый мужчина домогался ребенка

Полицейский заполняет документы. Фото: полиция Одесчины

В Измаильском районе 36-летний мужчина приглашал на встречу 12-летнюю девочку. Кроме того, у него на телефоне была найдена детская порнография. Ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 22 ноября.

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Что известно

По данным следствия, мужчина был знаком с девочкой. Он писал ей сообщение с сексуальным контекстом в соцсетях и приглашал на свидание. Кроме того, в телефоне подозреваемого были обнаружены фото и видео порнографического характера с участием детей. Как оказалось, мужчина загружал их из интернета и хранил у себя. Файлы были направлены на экспертизу.

Что угрожает задержанному

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в притязаниях к ребенку и хранении детской порнографии. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, пытавшемуся изнасиловать двенадцатилетнего мальчика. Также в Николаеве девочка полгода терпела сексуальные издевательства со стороны родного дяди.