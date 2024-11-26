В Одесской области военный пытался изнасиловать девочку — приговор суда

Девушка держится за голову. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одесской области судили солдата. Его обвиняли в попытке изнасилования малолетней девочки. Сам подсудимый все возражал и заявлял, что его пытаются подставить. Впрочем, суд признал его виновным.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Беляевского районного суда.

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Подробности дела

По материалам суда, инцидент произошел в селе Мирное. Три девочки катались на качелях, когда к ним подошел нетрезвый мужчина в военной форме и начал приставать. Две девочки убежали, а третью незнакомец схватил. Это увидели гулявшие рядом местные парни. Один из них пытался помочь девочке, но военный ударил его по ногам и головой в лицо.

После этого нападающий затащил девочку в загроможденные кусты на территории бывшего совхоза, бросил на землю и пытался раздеть. При этом несколько раз ударил по животу и душил. Ребенок сопротивлялся, поэтому мужчина не смог довести до конца свой замысел.

Тем временем избитый им парень позвонил по телефону родителям, и они вместе отправились на поиски нападающего. Услышав голоса, тот пытался скрыться, но его схватили.

Что решил суд

Обвиняемый своей вины не признал. Он утверждал, что поругался с группой подростков. Отец одного из них якобы избил его в обморок, а затем обвинил в изнасиловании. Однако судью эти заявления не убедили. Военного признали виновным и приговорили к десяти годам заключения.



Напомним, в Одесской области задержали взрослого мужчину, который домогался двенадцатилетней девочки. Также в области вынесли приговор преступнику — он пытался изнасиловать малолетнего мальчика.