На Одещині чоловік зґвалтував і вбив 16-річну дівчину

Правоохоронці на місці злочину. Фото: поліція Одеської області

Дорослий чоловік чіплявся до 16-річної дівчини. А коли вона відмовила, зґвалтував її, вбив і намагався приховати тіло. Йому загрожує п'ятнадцять років ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 5 грудня.

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Що відомо

Слідство вважає, що у жорстокому злочині винний 33-річний мешканець Саратської громади. Зустрівшись з дівчиною, він пригостив її морозивом і почав чіплятися. Вона пручалася, тому чоловік почав її душити, а потім відтягнув до ставка неподалік та зґвалтував. За даними експертизи, дівчина померла від удушення. Її тіло нападник кинув у воду.

Що загрожує обвинуваченому

Підозрюваного затримали. Йому висунули обвинувачення у вбивстві та зґвалтуванні неповнолітньої. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Очікувати на вирок він буде під вартою.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік намагався зґвалтувати малолітню дівчинку, а в суді заявляв, що його підставили. Також ми писали про вирок мешканцю Одещини за сексуальне насильство над дванадцятирічним хлопчиком.