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Изнасиловал и задушил — жуткое преступление на Одесчине

5 декабря 2024 15:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девушку
Правоохранители на месте преступления. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Взрослый мужчина приставал к 16-летней девушке. А когда она отказала, изнасиловал ее, убил и пытался скрыть тело. Ему грозит пятнадцать лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 5 декабря.

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Что известно

Следствие считает, что в жестоком преступлении виновен 33-летний житель Саратской общины. Встретившись с девушкой, он угостил ее мороженым и начал приставать. Она сопротивлялась, поэтому мужчина начал ее душить, а потом оттащил к пруду неподалеку и изнасиловал. По данным экспертизы, девушка скончалась от удушения. Ее тело нападавший бросил в воду.

Что угрожает обвиняемому

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Ожидать приговора он будет под стражей.

Напомним, в Одесской области мужчина пытался изнасиловать малолетнюю девочку, а в суде заявлял, что его подставили. Также мы писали о приговоре Одесской области за сексуальное насилие над двенадцатилетним мальчиком.

суд убийство изнасилование полиция Одесская область

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