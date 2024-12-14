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На Одесчине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

14 декабря 2024 18:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области мужчина манипулировал несовершеннолетними
Девочка прячет лицо. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Уроженец села Давыдовка Одесской области, ранее судимый мужчина, признан виновным в ряде преступлений, среди которых вовлечение малолетних в преступную деятельность, кражи и половые преступления. Суд принял решение о его наказании.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Как установило следствие, обвиняемый в марте 2024 года несколько раз незаконно проник в дома жителей Захаровки. Для совершения одного из проникновений он убедил малолетнего парня залезть в жилище через окно и открыть ему дверь. Кроме того, обвиняемый использовал психологическое влияние на 12-летнюю девочку для удовлетворения собственных половых потребностей, несмотря на осведомленность о ее возрасте.

Какое наказание

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Потерпевшие и свидетели подтвердили его преступные действия. Согласно выводам экспертиз, у потерпевшей девочки не обнаружено видимых телесных повреждений, но учитывая ее возраст, половая зрелость не наступила. Суд осудил обвиняемого в соответствии с наказанием по статьям Уголовного кодекса Украины, учитывая обстоятельства преступлений и влияние на несовершеннолетних. Нарушитель отправится в тюрьму на 10 лет.

Напомним, в Болградском районе мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку. Также в Одесской области будут судить 33-летнего жителя Саратской общины за сексуальное насилие и убийство 16-летней девушки.

Одесса изнасилование Одесская область Новости Одессы насилие судебные решения

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