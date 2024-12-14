Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку arrow

На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

14 грудня 2024 22:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Засуджено мешканця Подільська за ухилення від військового обліку
Котовський міськрайонний суд Одеської області. Фото: kt.od.court.gov.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Подільську суд визнав чоловіка винним у свідомому ухиленні від виконання військового обов'язку під час воєнного стану. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 337 КК України.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, усвідомлюючи свої обов'язки в умовах воєнного стану, не з’явився до військкомату для уточнення персональних даних і проходження медкомісії, попри отримані попередження.

Як встановило слідство, чоловік був неодноразово проінформований про обов'язок виконувати вимоги військового обліку відповідно до законодавства. Попри це, у листопаді 2024 року він свідомо проігнорував виклик до територіального центру комплектування та відмовився проходити медичний огляд без поважних причин.

Яке покарання

Обвинувачений повністю визнав свою провину, а суд ухвалив рішення розглядати справу в спрощеному порядку. Згідно з ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України, його визнано винним у свідомому ухиленні від виконання правил військового обліку.

Рішенням суду чоловіка засуджено до штрафу та попереджено про кримінальну відповідальність за подальші порушення мобілізаційних правил.

Нагадаємо, Одеський суд виніс вирок військовому кухарю, який зберігав наркотики у паспорті. Також на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону прикордонники врятували порушників. По їхньому маршруту йшли дикі звірі

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

21:35 Теракт у Дніпрі — поліція затримала підозрюваного

21:33 На Полтавщині судили чоловіка за жорстоке вбивство батьків

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

21:16 ВНЗ України увійшли до списку найкращих у світі в онлайн-форматі

21:01 Українців повертатимуть з-за кордону — яка країна стане першою

20:40 Війська КНДР через мовний бар'єр відкрили вогонь по кадирівцях

20:35 Синоптики прогнозують потепління завтра в Україні

20:11 В Іспанії трагічно загинув засновник відомого бренду одягу

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

21:35 Теракт у Дніпрі — поліція затримала підозрюваного

21:33 На Полтавщині судили чоловіка за жорстоке вбивство батьків

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

21:16 ВНЗ України увійшли до списку найкращих у світі в онлайн-форматі

21:01 Українців повертатимуть з-за кордону — яка країна стане першою

20:40 Війська КНДР через мовний бар'єр відкрили вогонь по кадирівцях

20:35 Синоптики прогнозують потепління завтра в Україні

20:11 В Іспанії трагічно загинув засновник відомого бренду одягу

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК