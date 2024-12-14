Засуджено мешканця Подільська за ухилення від військового обліку

Котовський міськрайонний суд Одеської області. Фото: kt.od.court.gov.ua

У Подільську суд визнав чоловіка винним у свідомому ухиленні від виконання військового обов'язку під час воєнного стану. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 337 КК України.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, усвідомлюючи свої обов'язки в умовах воєнного стану, не з’явився до військкомату для уточнення персональних даних і проходження медкомісії, попри отримані попередження.

Як встановило слідство, чоловік був неодноразово проінформований про обов'язок виконувати вимоги військового обліку відповідно до законодавства. Попри це, у листопаді 2024 року він свідомо проігнорував виклик до територіального центру комплектування та відмовився проходити медичний огляд без поважних причин.

Яке покарання

Обвинувачений повністю визнав свою провину, а суд ухвалив рішення розглядати справу в спрощеному порядку. Згідно з ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України, його визнано винним у свідомому ухиленні від виконання правил військового обліку.

Рішенням суду чоловіка засуджено до штрафу та попереджено про кримінальну відповідальність за подальші порушення мобілізаційних правил.

Нагадаємо, Одеський суд виніс вирок військовому кухарю, який зберігав наркотики у паспорті. Також на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону прикордонники врятували порушників. По їхньому маршруту йшли дикі звірі.