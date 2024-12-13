Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сховав наркотики у паспорті — в Одесі судили військового arrow

Сховав наркотики у паспорті — в Одесі судили військового

13 грудня 2024 21:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі військовий ховав наркотики у паспорті, рішення суду
Паспорт України. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеський суд виніс вирок військовому кухарю. Під час огляду його документів правоохоронці знайшли заборонену речовину. Тепер чоловікові доведеться платити штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду.

Читайте також:

Подробиці справи

За матеріалами суду, військовий замовив через Telegram 0,4 грами PVP. За наркотик він заплатив 348 грн. Заборонений товар йому передали у вигляді закладки, яку залишили біля Іванівського мосту. Пакетик з наркотиком чоловік сховав в обкладинку для паспорта. Саме там її й знайшли поліцейські. 

Що вирішив суд

Під час судового засідання військовий повністю визнав свою провину. Суддя врахував це й призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 4,7 тис. грн вартості судової експертизи.

Нагадаємо, поліція затримала юного одесита, який ніс додому каністри з 30 літрами наркотиків. Також прикордонники викрили схему постачання заборонених речовин з Одещини до Молдови.

Одеса наркотики Новини Одеси військовослужбовці судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

22:33 Терехов відповів, скільки будинків у Харкові не можна відновити

22:33 На Хмельниччині судили чоловіка, який викликав поліцію на ТЦК

22:31 ШІ показав, як виглядали б Леді Ді, Преслі та Монро сьогодні

22:27 У Грузії ввели штрафи за маски та піротехніку на акціях протесту

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

22:23 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС наступного тижня, — Reuters

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

21:53 Сховав наркотики у паспорті — в Одесі судили військового

21:48 Колишнього футболіста збірної України затримали представники ТЦК

21:34 ВАКС взяв під варту ексголову суду Львівщини

22:33 Терехов відповів, скільки будинків у Харкові не можна відновити

22:33 На Хмельниччині судили чоловіка, який викликав поліцію на ТЦК

22:31 ШІ показав, як виглядали б Леді Ді, Преслі та Монро сьогодні

22:27 У Грузії ввели штрафи за маски та піротехніку на акціях протесту

22:23 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС наступного тижня, — Reuters

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

21:53 Сховав наркотики у паспорті — в Одесі судили військового

21:48 Колишнього футболіста збірної України затримали представники ТЦК

21:34 ВАКС взяв під варту ексголову суду Львівщини

21:34 Чи корисний магній для людини і як правильно його приймати

21:23 У Херсоні пролунали вибухи

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям