В Одесі військовий ховав наркотики у паспорті, рішення суду

Сховав наркотики у паспорті — в Одесі судили військового
Одеський суд виніс вирок військовому кухарю. Під час огляду його документів правоохоронці знайшли заборонену речовину. Тепер чоловікові доведеться платити штраф.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду.
Подробиці справи
За матеріалами суду, військовий замовив через Telegram 0,4 грами PVP. За наркотик він заплатив 348 грн. Заборонений товар йому передали у вигляді закладки, яку залишили біля Іванівського мосту. Пакетик з наркотиком чоловік сховав в обкладинку для паспорта. Саме там її й знайшли поліцейські.
Що вирішив суд
Під час судового засідання військовий повністю визнав свою провину. Суддя врахував це й призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 4,7 тис. грн вартості судової експертизи.
Нагадаємо, поліція затримала юного одесита, який ніс додому каністри з 30 літрами наркотиків. Також прикордонники викрили схему постачання заборонених речовин з Одещини до Молдови.
Читайте Новини.LIVE!