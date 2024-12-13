В Одесі військовий ховав наркотики у паспорті, рішення суду

Паспорт України. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Одеський суд виніс вирок військовому кухарю. Під час огляду його документів правоохоронці знайшли заборонену речовину. Тепер чоловікові доведеться платити штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, військовий замовив через Telegram 0,4 грами PVP. За наркотик він заплатив 348 грн. Заборонений товар йому передали у вигляді закладки, яку залишили біля Іванівського мосту. Пакетик з наркотиком чоловік сховав в обкладинку для паспорта. Саме там її й знайшли поліцейські.

Що вирішив суд

Під час судового засідання військовий повністю визнав свою провину. Суддя врахував це й призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 4,7 тис. грн вартості судової експертизи.

Нагадаємо, поліція затримала юного одесита, який ніс додому каністри з 30 літрами наркотиків. Також прикордонники викрили схему постачання заборонених речовин з Одещини до Молдови.