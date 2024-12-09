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З Одещини до Молдови зеленим коридором — мефедрон і PVP

9 грудня 2024 14:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Перекрили канал постачання наркотиків з Одещини до Молдови
Молдовські прикордонники. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Молдовські правоохоронці затримали таксиста і безробітну жінку. Вони ввезли з України мефедрон і PVP на загальну суму майже 17 тис. грн. Вдома у затриманих знайшли ще більші обсяги заборонених речовин.

Про це повідомили Прикордонна поліція Республіки Молдова у понеділок, 9 грудня.

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Що відомо

За даними слідства, чоловік і жінка отримали сумку з наркотиками у лісосмузі на кордоні Одеської області. Їм вдалося контрабандою провезти товар через "зелений коридор" у місті Вулканешти. На в'їзді до Кишинева пару затримали. У їхньому житлі провели обшуки. Загалом правоохоронці вилучили близько 13 кг різних наркотичних речовин.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Краківець" прикордонники за допомогою службової собаки виявили у пасажирки рейсового автобуса шоколад з наркотичним вмістом. Жінка везла його німецьким друзям.

Також у Львівській області Служба безпеки України затримала учасника міжнародного наркосиндикату. Його шість років розшукував Інтерпол.

Молдова наркотики контрабанда прикордонники Одеська область

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