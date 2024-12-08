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У автобусі "Одеса-Швайнфурт" жінка везла цукерки з сюрпризом

8 грудня 2024 15:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В автобусі з Одеси намагалися перевезти до Німеччини шоколад з наркотиками
Собака знайшла у жінки цукерки з наркотиками. Фото: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники за допомогою службової собаки виявили у пасажирки рейсового автобуса шоколад з наркотичним вмістом. Жінка везла його німецьким друзям. 

Про це у неділю, 8 грудня, повідомили в ДПСУ

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Цукерки з наркотиками. Фото: ДПСУ

Перевозила цукерки з наркотиками

Відомо, що під час перевірки рейсового автобуса "Одеса-Швайнфурт" службова собака Джесіка спрацювала на сумку 28-річної дівчини. У багажі в неї було знайдено п'ять шоколадок у формі різдвяної зірки, загорнутих у фольгу. Пасажирка зізналася, що солодощі містять тетрагідроканабінол (TGK) — головний психоактивний компонент канабісу. За її словами, шоколад їй передав знайомий, який запропонував пригостити друзів у Німеччині.

Яке покарання за перевезення наркотиків

Нацполіцію поінформували про цей інцидент, відкривши кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне зберігання чи перевезення наркотичних засобів. Жінці може загрожувати до п'яти років обмеження волі. 

Нагадаємо, жителя Хаджибейського району Одеси підозрюють у незаконному зберіганні канабісу з метою збуту. Також ми писали, що п'яний одесит та ще й з наркотиками тікав від поліцейських на самокаті.

Одеса наркотики Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси цукерки

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