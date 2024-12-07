У Хаджибейському районі Одеси поліцейські вилучили понад 300 грам канабісу

Поліцейський оформлює протокол. Фото: Нацполіція

Жителя Хаджибейського району Одеси підозрюють у незаконному зберіганні канабісу з метою збуту. Поліцейські вилучили понад триста грамів наркотичної речовини під час обшуку його житла.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

Співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 припинили протиправну діяльність 58-річного чоловіка, жителя Хаджибейського району, який зберігав наркотичні засоби з метою збуту. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили 23 пакети з канабісом, загальною вагою понад 384 грамів. За висновком експертів, ця речовина є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Що загрожує за зберігання наркотиків

Крім наркотиків, у чоловіка були вилучені ваги та пакувальний матеріал, що свідчить про намір збувати наркотики. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває під керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Нагадаємо, в Авангардівській громаді посеред дороги виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Також ми писали, що поліцейські затримали чоловіка з Ренійської громади, який у стані сп’яніння жорстоко забив знайомого до смерті.