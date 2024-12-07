В Хаджибейском районе Одессы полицейские изъяли более 300 грамм каннабиса

Полицейский оформляет протокол. Фото: Нацполиция

Жителя Хаджибейского района Одессы подозревают в незаконном хранении каннабиса с целью сбыта. Полицейские изъяли более трехсот грамм наркотического вещества во время обыска его жилья.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

Сотрудники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 прекратили противоправную деятельность 58-летнего мужчины, жителя Хаджибейского района, хранившего наркотические средства в целях сбыта. Во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили 23 пакета с каннабисом, общим весом более 384 граммов. По заключению экспертов, это вещество является наркотическим средством, обращение которого ограничено.

Что грозит за хранение наркотиков

Кроме наркотиков, у мужчины были изъяты весы и упаковочный материал, что свидетельствует о намерении сбывать наркотики. Полицейские сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в целях сбыта. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование ведется под руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

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