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В Одеській області знайшли тіло жінки посеред дороги

7 грудня 2024 10:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Поліція розслідує вбивство жінки в Авангардівській громаді
Поліцейські знайшли тіло жінки. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вранці 7 грудня в Авангардівській громаді виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Відомо, що померлу знайшли на проїжджій частині.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Про виявлення тіла жінки на дорозі в одному з населених пунктів Авангардівської громади повідомила в поліцію місцева мешканка. Після прибуття правоохоронці встановили, що загибла наразі не ідентифікована, а на її тілі є ознаки насильницької смерті. Для з’ясування причини загибелі тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Умисне вбивство

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає умисне вбивство.

На місці працюють слідчі, експерти, кінологи та оперативники. Поліція проводить заходи для встановлення особи загиблої та обставин інциденту.

Нагадаємо, в Одеській області жінка зарубала сусіда сокирою за образу свого чоловіка. Також мешканець регіону забив до смерті приятеля за те, що той обмочив ліжко.

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