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На Одещині жінка зарубала сусіда сокирою за образу свого чоловіка

6 грудня 2024 16:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині жінка зарубала пенсіонера, бо той погано говорив про її чоловіка
Поліцейські ведуть затриману. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець одного з сіл Любашівської громади поплатився за те, що погано говорив про військового. Співмешканка останнього зарубала його сокирою. Тепер їй загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю 6 грудня.

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Сокирою по обличчю

За даними правоохоронців, 35-річна жінка випивала з 66-річним знайомим в себе вдома. Раптом гість почав зневажливо говорити про її співмешканця, який зараз служить у лавах ЗСУ. Господиня розлютилася, схопила сокиру й вдарила чоловіка обухом по голові. Той впав, після чого жінка декілька разів вдарила його лезом по обличчю. На крики збіглися сусіди. Вони викликали "швидку". Але потерпілий помер на місці.

Що загрожує жінці

Господині будинку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зараз вона перебуває під вартою. Якщо суд підтвердить її провину, жінці загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення. 

Нагадаємо, на Одещині чоловік зарізав друга, бо той повчав його життю. Інший мешканець регіону забив до смерті приятеля за те, що той обмочив ліжко.

вбивство поліція Одеська область Одеська ОДА затримання

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