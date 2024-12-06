На Одещині жінка зарубала пенсіонера, бо той погано говорив про її чоловіка

Поліцейські ведуть затриману. Фото: поліція Одеської області

Мешканець одного з сіл Любашівської громади поплатився за те, що погано говорив про військового. Співмешканка останнього зарубала його сокирою. Тепер їй загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю 6 грудня.

Читайте також:

Сокирою по обличчю

За даними правоохоронців, 35-річна жінка випивала з 66-річним знайомим в себе вдома. Раптом гість почав зневажливо говорити про її співмешканця, який зараз служить у лавах ЗСУ. Господиня розлютилася, схопила сокиру й вдарила чоловіка обухом по голові. Той впав, після чого жінка декілька разів вдарила його лезом по обличчю. На крики збіглися сусіди. Вони викликали "швидку". Але потерпілий помер на місці.

Що загрожує жінці

Господині будинку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зараз вона перебуває під вартою. Якщо суд підтвердить її провину, жінці загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині чоловік зарізав друга, бо той повчав його життю. Інший мешканець регіону забив до смерті приятеля за те, що той обмочив ліжко.