В Одесской области женщина зарубила пенсионера, потому что тот плохо говорил о ее муже.

Полицейские ведут задержанную. Фото: полиция Одесской области

Житель одного из сел Любашевской громады поплатился за то, что плохо говорил о военном. Сожительница последнего зарубила его топором. Теперь ей грозит продолжительное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 6 декабря.

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Топором по лицу

По данным правоохранителей, 35-летняя женщина выпивала с 66-летним знакомым у себя дома. Вдруг гость начал пренебрежительно говорить о ее сожителе, который сейчас служит в рядах ВСУ. Хозяйка разозлилась, схватила топор и ударила мужчину обухом по голове. Тот упал, после чего женщина несколько раз ударила его лезвием по лицу. На крики сбежались соседи. Они вызвали "скорую". Но потерпевший скончался на месте.

Что угрожает женщине

Хозяйки дома сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас он находится под стражей. Если суд подтвердит вину, женщине грозит до пятнадцати лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина зарезал друга, потому что тот учил его жизни. Другой житель региона забил насмерть приятеля за то, что тот обмочил кровать.