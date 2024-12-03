На Одещині чоловік жорстоко вбив знайомого, подробиці

Криміналіст досліджує місце злочину. Фото: поліція Одеської області

Посиденьки двох друзів за алкоголем в Кілійській громаді закінчилися вбивством одного з них. Нападник зізнався у вчиненому своїй співмешканці, а та намагалася "замести сліди".

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 3 грудня.

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Що сталося

До правоохоронців звернулася місцева мешканка. Вона розповіла, що прийшла до будинку свого знайомого і знайшла його мертвим. На місце виїхала слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що чоловік помер через численні ножові поранення.

Того ж вечора поліцейські встановили обставини загибелі потерпілого. Виявилося, що у нього гостював співмешканець заявниці. Вони разом випивали, коли господар почав вчити гостя життю. Тому це не сподобалося, він схопив ніж й почав бити ним приятеля у груди, живіт, руки і ноги. Після цього чоловік пішов додому й розповів все співмешканці.

Що загрожує нападнику

Знаряддя злочину підозрюваний забрав з собою додому. Його вилучили поліцейські. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. За цей злочин передбачено до п'ятнадцяти років ув'язнення. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, військовий з Одещини вбив друга, бо той негарно себе повів. Також мешканець Кілії зарізав знайомого, бо друзі останнього з нього глузували.