В Одесской области мужчина жестоко убил знакомого, подробности

Криминалист исследует место преступления. Фото: полиция Одесской области

Посиделки двух друзей по алкоголю в Килийской громаде закончились убийством одного из них. Нападающий признался в содеянке, а та пыталась "замести следы".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 3 декабря.

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Что произошло

К правоохранителям обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла в дом своего знакомого и нашла его мертвым. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина скончался из-за многочисленных ножевых ранений.

В тот же вечер полицейские установили обстоятельства гибели потерпевшего. Оказалось, что у него гостил сожитель заявительницы. Они вместе выпивали, когда хозяин стал учить гостя жизни. Тому это не понравилось, он схватил нож и стал бить им приятеля в грудь, живот, руки и ноги. После этого мужчина пошел домой и рассказал все сожительнице.

Что угрожает нападавшему

Орудие преступления подозреваемый забрал с собой домой. Его изъяли полицейские. Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. За это преступление предусмотрено до пятнадцати лет тюрьмы. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Напомним, военный из Одесчины убил друга, потому что тот некрасиво себя повел. Также житель Килии зарезал знакомого, потому что друзья последнего над ним издевались.