В Одесской области мужчина жестоко убил знакомого, подробности

Учил жизни с ножом в руках — на Одесчине расследуют убийство
Посиделки двух друзей по алкоголю в Килийской громаде закончились убийством одного из них. Нападающий признался в содеянке, а та пыталась "замести следы".
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 3 декабря.
Что произошло
К правоохранителям обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла в дом своего знакомого и нашла его мертвым. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина скончался из-за многочисленных ножевых ранений.
В тот же вечер полицейские установили обстоятельства гибели потерпевшего. Оказалось, что у него гостил сожитель заявительницы. Они вместе выпивали, когда хозяин стал учить гостя жизни. Тому это не понравилось, он схватил нож и стал бить им приятеля в грудь, живот, руки и ноги. После этого мужчина пошел домой и рассказал все сожительнице.
Что угрожает нападавшему
Орудие преступления подозреваемый забрал с собой домой. Его изъяли полицейские. Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. За это преступление предусмотрено до пятнадцати лет тюрьмы. В настоящее время задержанный находится под стражей.
Напомним, военный из Одесчины убил друга, потому что тот некрасиво себя повел. Также житель Килии зарезал знакомого, потому что друзья последнего над ним издевались.
Читайте Новини.LIVE!