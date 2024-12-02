На Одещині чоловік зарізав знайомого, бо над ним пожартували його друзі

Поліцейська на місці злочину. Фото: поліція Одеської області

Мешканець Кілії дав свій телефон друзям. Це стало причиною конфлікту, який завершився смертю чоловіка. Підозрюваного у вбивстві затримали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 2 грудня.

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Друзі підставили

За даними слідства, до потерпілого додому прийшов його знайомий. Він розповів, що напередодні ввечері з номеру господаря будинку йому телефонували друзі останнього й нецензурно ображали його. Розмова переросла у перепалку, гість схопив зі столу кухонний ніж, вдарив хазяїна у груди й пішов додому.

Пообіді повернулася дружина потерпілого й знайшла його пораненим і непритомним. Вона викликала швидку. Наступного дня чоловік помер у лікарні.

Що загрожує нападнику

Підозрюваного затримали. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Нападнику висунули обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Якщо суд визнає чоловіка винним, він може провести за ґратами десять років.

Нагадаємо, мешканець Одещини образив сусідку й зарізав її брата, який за неї заступився. Також в області чоловік вбив дружину, бо та не купила дітям шкільне приладдя.