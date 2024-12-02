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Телефонная шутка ценой жизни — жителю Одесчины грозит тюрьма

2 декабря 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области мужчина зарезал знакомого, потому что над ним пошутили его друзья
Полицейская на месте преступления. Фото: полиция Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Килии дал свой телефон друзьям. Это стало причиной конфликта, который завершился смертью мужчины. Подозреваемого в убийстве задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 2 декабря.

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Друзья подставили

По данным следствия, к потерпевшему домой пришел его знакомый. Он рассказал, что накануне вечером из номера хозяина дома ему звонили по телефону друзья последнего и нецензурно оскорбляли его. Разговор перерос в перепалку, гость схватил со стола кухонный нож, ударил хозяина в грудь и пошел домой.

После обеда вернулась жена потерпевшего и нашла его раненым и без сознания. Она вызвала скорую. На следующий день мужчина скончался в больнице.

Что угрожает нападавшему

Подозреваемый был задержан. Он находится под круглосуточным домашним арестом. Нападавшему предъявили обвинения в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Если суд признает мужчину виновным, он может провести за решеткой десять лет.

Напомним, житель Одесчины обидел соседку и зарезал ее брата, который за нее вступился. Также в области мужчина убил жену, потому что та не купила детям школьные принадлежности.

Одесса убийство полиция Одесская область задержание

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