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Образив сестру і зарізав брата — подробиці вбивства на Одещині

26 листопада 2024 12:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік зарізав сусіда через скандал з його сестрою
Поліцейська досліджує місце злочину. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Кілійській громаді сусідські посиденьки завершилися вбивством. Чоловік образив сусідку, а коли за неї вступився її брат, вдарив його ножем. Тепер йому загрожує тюремний термін.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 26 листопада.

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За даними слідства, 63-річний чоловік випивав у себе у квартирі з кількома сусідами. Одна з гостей згадала давні непорозуміння й почала сваритися з господарем. Той дав їй ляпаса. Жінка покликала на допомогу молодшого брата. Він прийшов і викликав кривдника сестри на розмову у під'їзд. Між чоловіками почалася сварка. Господар квартири повернувся додому, взяв ніж, знову вийшов до брата сусідки й вдарив його ножем у груди. Після цього повернувся до оселі.

Що загрожує нападнику

Сестра потерпілого викликала швидку та поліцію. Її брат помер до приїзду медиків. Нападника затримали. Свою провину він не заперечував, але пояснив, що вдарив сусіда ножем, бо був п'яний. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й помістили під варту. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення. 

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив дружину, бо та не купила шкільне приладдя для дітей. Також в області чоловік відрубав голову п'ятирічній дівчинці — вона заважала йому спати.

бійка вбивство поліція Одеська область Новини Одеси

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