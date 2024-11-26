В Одесской области мужчина зарезал соседа из-за скандала с его сестрой

Полицейский исследует место преступления. Фото: полиция Одесской области

В Килийской общине соседские посиделки завершились убийством. Мужчина обидел соседку, а когда за нее заступился ее брат, ударил его ножом. Теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 26 ноября.

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Заступился за родственницу

По данным следствия, 63-летний мужчина выпивал у себя в квартире с несколькими соседями. Одна из гостей вспомнила давние недоразумения и начала ссориться с хозяином. Тот дал ей пощечину. Женщина позвала на помощь младшего брата. Он пришел и вызвал обидчика сестры на разговор в подъезд. Между мужчинами началась ссора. Хозяин квартиры вернулся домой, взял нож, снова вышел к брату соседки и ударил его ножом в грудь. После этого вернулся в дом.

Что угрожает нападающему

Сестра потерпевшего вызвала скорую и полицию. Ее брат скончался до приезда медиков. Нападавшего задержали. Свою вину он не отрицал, но объяснил, что ударил соседа ножом, потому что был пьян. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и поместили под стражу. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до пятнадцати лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина убил жену, потому что та не купила школьные принадлежности для детей. Также в области мужчина отрубил голову пятилетней девочке — она мешала ему спать.