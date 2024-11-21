На Одещині повідомили про підозру чоловікові, який відрубав голову дитині

Поліцейські досліджують місце злочину. Фото: поліція Одещини

Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 41-річному мешканцю Ширяївської громади. За версією слідства, він жорстоко вбив онуку своєї співмешканки. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 21 листопада.

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За даними правоохоронців, 41-річний житель Ширяївської громади всю ніч вдома вживав спиртне. Вранці прокинулась п'ятирічна онука його співмешканки. Чоловіка це розізлило, і він сокирою відрубав дитині голову. У будинку перебували й інші діти — вони не постраждали.

Зрозумівши, що він накоїв, підозрюваний намагався вчинити суїцид, перерізавши собі шию.

Зазначимо, що затриманий відмовився давати пояснення свого вчинку.

Нагадаємо, на Одещині господар ледь не вбив друга, який прийшов до нього в гості. Також мешканець області вбив приятеля і намагався спалити його тіло у лісопосадці.