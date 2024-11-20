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Криваве застілля — на Одещині господар порізав гостя

20 листопада 2024 09:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині молодик вбив товариша — подробиці
Поліцейський допитує затриманого. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Двоє друзів випивали вдома в одного з них. Посиденьки переросли у сварку, яка для гостя закінчилася трагічно. Господарю загрожує тривалий тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 20 листопада.

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Сходив у гості

Інцидент стався у Саф'янівській громаді. Пообіді до поліції зателефонував місцевий мешканець і розповів, що на вулиці до нього підбіг поранений молодий чоловік і попросив викликати швидку. Коли приїхали медики і правоохоронці, потерпілий був у непритомному стані. Його відвезли до лікарні. У молодика діагностували ножові пораненні живота, шиї та рук.

Як з'ясували поліцейські, хлопець був у гостях у товариша. Вони вживали спиртне у господарському приміщенні й посварилися. Господар пішов до будинку, повернувся з ножем і накинувся на гостя. Потерпілий вибіг на вулицю, а нападник втік.

Що загрожує підозрюваному

Господаря будинку затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. За цей злочин передбачено до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Зараз чоловік перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Затриманий не заперечував свою провину. Але згадати, що стало причиною сварки, не зміг.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відрубав голову п'ятирічній дівчинці. Також в області місцевий мешканець вбив друга і намагався спалити його тіло.

вбивство поліція Одеська область Кримінал Новини Одеси

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