На Одещині затримали чоловіка — він вбив односельця і спалив тіло

Поліцейські досліджують докази. Фото: поліція Одещини

У Подільському районі затримали місцевого мешканця. За версією слідства, він вбив односельця і намагався спалити тіло. Заарештовували підозрюваного за силової підтримки підрозділу КОРД.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у четвер, 14 листопада.

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Вбивство під час застілля

Понівечене та обгоріле тіло людини без голови виявив місцевий мешканець у лісопосадці у Балтській громаді. Як з'ясувалося, загиблим був 49-річний чоловік. Експертиза встановила, що він помер через колото-різану рану грудей з ушкодженням серця.

Правоохоронці встановили, що напередодні скоєння злочину до вбитого приходив раніше судимий 29-річний односелець. Чоловіки випивали разом і посварилися. Слідство вважає, що гість вдарив господаря ножем у груди. Той загинув на місці. Нападник вивіз тіло у ліс, понівечив і підпалив.

Затримання підозрюваного

Підозрюваного викрили завдяки спільним зусиллям оперативників і слідчих різних підрозділів поліції. У затриманні брали участь бійці спецпідрозділу КОРД. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до п'ятнадцяти років тюрми. Зараз затриманий перебуває під вартою без права застави.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловікові, який вбив і розчленував жінку. Також на Одещині гість зарізав господаря під час застілля.