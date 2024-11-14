Одесит сяде на 15 років за звіряче вбивство жінки

Підозрюваний на місці злочину. Фото: поліція Одещини

Одесит вбив жінку, розчленував тіло й викинув у сміттєвий бак. Він отримав максимально можливе покарання за скоєний злочин.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 14 листопада.

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Звіряче вбивство

Мешканець Пересипського району познайомився з жінкою й запросив її у гості. Вони разом вживали алкоголь. Застілля обернулося сваркою, й чоловік кілька разів вдарив гостю кулаком у голову. Зрозумівши, що жінка не дихає, він затягнув тіло до підсобного приміщення. Наступного дня злочинець відрубав вбитій голову, руки і ноги, сховав тіло у ковдру і сумку й викинув у найближчий сміттєвий бак.

Вирок суду

Чоловік винуватив у тому, що сталося, алкоголь. Суд визнав його винним в умисному вбивстві. Йому призначили максимально можливе покарання у вигляді п'ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині чоловік зарізав сусіда під час застілля. Також мешканець регіону викрав і побив до смерті земляка, бо той образив його падчерку.