Одессит сядет на 15 лет за зверское убийство женщины

Подозреваемый на месте преступления. Фото: полиция Одесчины

Одессит убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорный бак. Он получил максимально возможное наказание за совершенное преступление.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 14 ноября.

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Житель Пересыпского района познакомился с женщиной и пригласил ее в гости. Они вместе употребляли алкоголь. Застолье обернулось ссорой, и мужчина несколько раз ударил гостью кулаком в голову. Поняв, что женщина не дышит, он отволок тело в подсобное помещение. На следующий день преступник отрубил убитой голову, руки и ноги, спрятал тело в одеяло и сумку и выкинул в ближайший мусорный бак.

Приговор суда

Мужчина обвинил в случившемся алкоголь. Суд признал его виновным в умышленном убийстве. Ему назначили максимально возможное наказание в виде пятнадцати лет тюремного заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина зарезал соседа во время застолья. Также житель региона похитил и избил до смерти земляка, потому что тот оскорбил его падчерицу.