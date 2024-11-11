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На Одещині чоловік зарізав сусіда під час застілля

11 листопада 2024 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Чорноморську чоловік зарізав сусіда — подробиці
Поліцейська працює за ноутбуком. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сусідські посиденьки у Чорноморську закінчилися різаниною. Один з учасників застілля мертвий, другому загрожує тривале ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 11 листопада. 

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Посварилися за столом

За даними слідства, 51-річний мешканець Чорноморська завітав до 63-річного сусіда. Чоловіки випивали разом і посварилися під час застілля. Розізлившись, молодший схопив кухонний ніж і вдарив старшого у груди. Потім він пішов до сусідки й розповів їй, що приятелеві зле і йому треба викликати "швидку". Після цього чоловік пішов додому.   

Що буде з нападником

Поліцейські затримали підозрюваного в нього вдома. Свою провину він не заперечував. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі затриманий перебуває під вартою. 

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив власного сина і замурував у гаражі. Також ми повідомляли, що на Одещині фермер на смерть забив незнайомця, бо вирішив, що той вкрав його корів.  

різанина вбивство поліція Кримінал Одеська область

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