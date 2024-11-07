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Смерть через корів — на Одещині фермер до смерті забив чоловіка

7 листопада 2024 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині фермер вбив чоловіка через корів
Поліцейська заповнює документи. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Власник худоби запідозрив незнайомця у крадіжці корів. Він накинувся на нього з дубиною й побив до смерті. Тепер фермеру загрожує значний тюремний термін.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 7 листопада.

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Бійка за худобу

Інцидент трапився посеред дня у Шабівській громаді. Фермер їхав автівкою вздовж лісосмуги й помітив незнайомця, який переганяв худобу. Водію здалося, що серед стада були його власні корови. Він зупинився й запитав у чоловіка, яким чином в того опинилися його тварини.

Розмова переросла у сварку. Фермер витяг з салону своєї автівки дерев'яну палицю, побив нею незнайомця й поїхав далі. Потерпілий звернувся до медиків, а за декілька днів помер у лікарні.

Що буде з фермером

Нападником виявився мешканець Сергіївки. Його затримали, знаряддя злочину вилучили. Зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Його судитимуть за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. За цей злочин передбачено до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, мешканець Одещини викрав і вбив земляка через образу падчерки. Також під Одесою чоловік вбив друга, який прийшов допомогти йому по господарству.

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