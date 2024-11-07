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Смерть из-за коров — на Одесчине фермер до смерти забил мужчину

7 ноября 2024 13:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области фермер убил мужчину из-за коров
Полицейская заполняет документы. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Владелец скота заподозрил незнакомца в краже коров. Он набросился на него с дубиной и избил до смерти. Теперь фермеру грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 7 ноября.

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Драка за скот

Инцидент произошел посреди дня в Шабовской громаде. Фермер ехал на машине вдоль лесополосы и заметил незнакомца, который перегонял скот. Водителю показалось, что среди стада были его собственные коровы. Он остановился и спросил мужчину, каким образом у того оказались его животные.

Разговор перерос в ссору. Фермер вытащил из салона своего автомобиля деревянную палку, избил ею незнакомца и поехал дальше. Потерпевший обратился к медикам, а через несколько дней скончался в больнице.

Что будет с фермером

Нападающим оказался житель Сергеевки. Его задержали, орудие преступления изъяли. В настоящее время подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом. Его будут судить за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. За это преступление предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Напомним, житель Одесчины похитил и убил земляка из-за оскорбления падчерицы. Также под Одессой мужчина убил друга, пришедшего помочь ему по хозяйству.

убийство полиция драка Одесса Одесская область

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