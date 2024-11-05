На Одещині чоловік вбив друга — причина

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: ілюстративне/Нацполіція

Чоловік прийшов до приятеля, щоби допомогти по господарству. Той не тільки відмовився, але й влаштував бійку, яка закінчилася загибеллю гостя.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 5 листопада.

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Недоречна пропозиція

Інцидент стався в Одеському районі. За даними слідства, 47-річний гість був нетверезий. На його пропозицію 61-річний господар відповів відмовою та попросив піти. Молодший чоловік проігнорував прохання. Зав'язалася перепалка. Хазяїн вдарив опонента рукою в обличчя. Той впав, вдарився головою о металеві сходи й знепритомнів. Старший чоловік погрузив його у свій ВАЗ та відвіз додому. Ввечері потерпілий помер.

Яке покарання загрожує

Господарю житла повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові "світить" до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі чоловік вбив таксиста, бо той не схотів везти завелику компанію. Також сімейне свято на Одещині завершилося стріляниною і загибеллю чоловіка.